Бэкхем прибыл в Калининград на матч Англии и Бельгии

Теги дэвид бекхэманглиябельгия

Бэкхем прибыл в Калининград на матч Англии и БельгииИзвестный в прошлом английский футболист Дэвид Бэкхем прибыл сегодня в Калининград, информируют Известия.

По сведениям источника, экс-игрок "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милана" и ПСЖ поддержит свою национальную сборную в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира против команды Бельгии.

Не пропустите: превью к матчу Англия - Бельгия. | soccernews.ru

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