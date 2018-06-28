Бэкхем прибыл в Калининград на матч Англии и Бельгии

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бэкхем прибыл сегодня в Калининград, информируют Известия.

По сведениям источника, экс-игрок "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милана" и ПСЖ поддержит свою национальную сборную в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира против команды Бельгии.

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