Бекхэм признался в разговоре по телефону во время управления Bentley

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что действительно разговаривал по телефону за рулем машины. Об этом сообщает Sky News.

Осенью, 21 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что футболист вел Bentley, разговаривая по телефону.

В феврале 48-летнему футболисту были выдвинуты обвинения. Он признал вину и готов прибыть в суд для рассмотрения дела.

Напомним, летом 2018-го сообщалось, что Бекхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости. Однако все обошлось.

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