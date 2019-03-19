Бекхэм признался в разговоре по телефону во время управления Bentley

Теги дэвид бекхэм

Бекхэм признался в разговоре по телефону во время управления Bentley

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что действительно разговаривал по телефону за рулем машины. Об этом сообщает Sky News.

Осенью, 21 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что футболист вел Bentley, разговаривая по телефону. 

В феврале 48-летнему футболисту были выдвинуты обвинения. Он признал вину и готов прибыть в суд для рассмотрения дела.

Напомним, летом 2018-го сообщалось, что Бекхэма могут лишить водительских прав за превышение скорости. Однако все обошлось. 

А еще: Бэкхем прибыл в Калининград на матч Англии и Бельгии| soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов