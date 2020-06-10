Бекхэм прочитал главу из "Гарри Поттера" вместе с актером Теннантом

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм вместе с актером Дэвидом Теннантем прочитал фрагмент из 11-й главы книги "Гарри Поттер и философский камень".

"Я так рад быть частью этого замечательного проекта, чтобы донести волшебство Гарри Поттера до поклонников по всему миру, как моя дочь Харпер. Мне всегда было лучше с мячом, чем с книгой в школе, но я старался не огорчать детей!" - написал спортсмен в соцсети.

Напомним, Бекхэм является владельцем клуба "Интер Майами".