Бекхэм прочитал главу из "Гарри Поттера" вместе с актером Теннантом
Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм вместе с актером Дэвидом Теннантем прочитал фрагмент из 11-й главы книги "Гарри Поттер и философский камень".
"Я так рад быть частью этого замечательного проекта, чтобы донести волшебство Гарри Поттера до поклонников по всему миру, как моя дочь Харпер. Мне всегда было лучше с мячом, чем с книгой в школе, но я старался не огорчать детей!" - написал спортсмен в соцсети.
So excited to be part of this great project to bring the magic of Harry Potter to fans all over the world, just like my daughter Harper. I was always better with a ball than a book in school but I did my best not to embarrass the kids! Head to my stories to see me reading from Harry Potter and the Philosopher’s Stone with the brilliant actor David Tennant. @WizardingWorld #HarryPotterAtHome #HarryPotter
Напомним, Бекхэм является владельцем клуба "Интер Майами".
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34