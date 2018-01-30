Бекхэм прокомментировал переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

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Бекхэм прокомментировал переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм прокомментировал переход форварда Алексиса Санчеса из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

"Честно говоря, я по-прежнему не могу поверить в то, что это произошло. Когда футболист играет в большом клубе вроде "Арсенала", а потом переезжает в другой большой клуб, расположенный неподалёку, это удивляет. Мы все желаем ему удачи, я болельщик "Манчестер Юнайтед", поэтому талантливые новички в команде меня радуют" - приводит слова Бекхэма Sky Sports.

Напомним, что 29-летний Санчес перебрался в "МЮ" в обмен на Генриха Мхитаряна, который, в свою очередь, стал игроком "Арсенала". 

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