Бекхэм прокомментировал уход Зидана из "Реала"

Легенда английского футбола Девид Бекхэм высказался по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала".

"Большой босс на поле и вне его. Особенный во многих отношениях как игрок, тренер, но, самое главное, как человек" - написал Бекхэм в своём инстаграме, прикрепив фотографию Зидана с кубком Лиги Чемпионов.

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