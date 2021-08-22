Бекхэм провел переговоры с Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" начал процесс переговоров с аргентинским форвардом ПСЖ Лионелем Месси, сообщает Mirror.
По информации источника, владелец клуба хочет, чтобы перед завершением карьеры легендарный нападающий сыграл за команду. Отмечается, Бекхэм уже провёл переговоры с Месси.
Футболист может стать игроком "Интера" в 2023 году, когда его контракт с ПСЖ истечет.
Напомним, что Месси этим летом подписал с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
Также не пропустите: Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тюкавин высказался о лидирстве "Динамо" в РПЛ
-
Президент "Баварии" поделился мнением о Левандовски и Холанде
-
Депай остался разочарован ничьей с "Атлетиком"
-
Куман прокомментировал уход Месси после ничьей с "Атлетиком"
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о ситуации с контрактом Мориба
-
Капитан "Баварии" восстановился от травмы
-
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба
-
ПСЖ теряет Икарди
-
Президент "Баварии" удивлен поведением Алабы на презентации в "Реале"
-
Сульшер высказался о будущем Погба
-
Бекхэм провел переговоры с Месси
-
Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли"
-
Основной футболист "Реала" восстановился от травмы
-
"Барселоне" предложили подписать нападающего из "Севильи"
-
Источник: Эмир Катара дал добро на продажу Мбаппе
-
"Интер" хочет подписать нападающего "Лацио"
-
Куман прокомментировал ничью с "Атлетиком"
-
Трансфер Влаховича в "Атлетико" сорвался
-
Денис Черышев прокомментировал ничью с "Гранадой"
-
Анчелотти поделился мнением о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34