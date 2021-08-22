Бекхэм провел переговоры с Месси

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Бекхэм провел переговоры с МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" начал процесс переговоров с аргентинским форвардом ПСЖ Лионелем Месси, сообщает Mirror.

По информации источника, владелец клуба хочет, чтобы перед завершением карьеры легендарный нападающий сыграл за команду. Отмечается, Бекхэм уже провёл переговоры с Месси.

Футболист может стать игроком "Интера" в 2023 году, когда его контракт с ПСЖ истечет.

Напомним, что Месси этим летом подписал с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

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