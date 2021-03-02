Бекхэм работает над приглашением Криштиану Роналду в "Интер Майами"

Нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени ждут в МЛС, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, в услугах звёздного футболиста заинтересован совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм.

Легендарный англичанин хочет переманить 36-летнего португальца в 2022 году, когда истечёт его контракт со "старой синьорой".

В этом сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 29 матчей, забил 26 голов и сделал 3 ассиста.

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