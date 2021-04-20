Бекхэм раскритиковал создание Суперлиги Европы

Фото инстаграм Дэвида Бекхэма

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал о своём отношении к проекту европейской Суперлиги.

"Я люблю футбол. Он был моей жизнью, сколько я себя помню. Я любил его, когда был маленьким ребёнком и болельщиком, я остаюсь фанатом и по сей день. Как игрок, а теперь и как владелец клуба, я осознаю, что наш спорт без фанатов - это ничто. Футбол должен существовать для всех. Нужно, чтобы футбол был справедливым, нам нужны турниры, основанные на спортивных достижениях. Если мы не защитим эти ценности, то игра, которую мы любим, окажется в опасности", - написал Бекхэм в своём инстаграме.

Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Немецкие клубы и ПСЖ пока отказываются.

Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.

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