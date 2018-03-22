Бекхэм рассказал, кого считает лучшим игроком всех времен



Бывший полузащитник "Реала" Дэвид Бекхэм заявил, что он считает лучшим игроков всех времен своего бывшего партнера по королевскому клубу Зинедина Зидана.

"Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен", - сказал Бекхэм.

Напомним, что Бекхэм и Зидан вместе играли за "Реал" с 2003 по 2006 годы.

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