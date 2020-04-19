Бекхэм, Роналдо, Кака и другие легенды футбола поаплодировали медработникам

Легендарный футболист Роберто Карлос опубликовал в своем инстаграме несколько видео со звездами футбола, которые решили поблагодарить врачей во время пандемии коронавируса.

В акции поучаствовали Роналдо, Дэвид Бекхэм, Кафу, Кака, Серхио Рамос, Жерар Пике, Бастиан Швайнштайгер, Зинедин Зидан, Джорджио Кьеллини, Харри Кейн и еще ряд футболистов.

"Нескончаемые аплодисменты для всех медицинских работников и других специалистов, которые работают как настоящие герои", - написал Роберто Карлос в соцсети.

Во всем мире Covid-19 заражены больше 2 миллионов человек.

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