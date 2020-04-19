Бекхэм, Роналдо, Кака и другие легенды футбола поаплодировали медработникам
Легендарный футболист Роберто Карлос опубликовал в своем инстаграме несколько видео со звездами футбола, которые решили поблагодарить врачей во время пандемии коронавируса.
В акции поучаствовали Роналдо, Дэвид Бекхэм, Кафу, Кака, Серхио Рамос, Жерар Пике, Бастиан Швайнштайгер, Зинедин Зидан, Джорджио Кьеллини, Харри Кейн и еще ряд футболистов.
A todos os trabalhadores da saúde e outros profissionais que continuam trabalhando como verdadeiros heróis, um aplauso infinito. #Heróis da Humanidade passando à ofensiva contra a #COVID-19 #WeWillWin #FIFA Un infinito aplauso para todos los profesionales sanitarios y otros profesionales que continúan trabajando como verdaderos héroes. Los Héroes de la #Humanidad se están enfrentando al #COVID19 #Ganaremos #WeWillWin #FIFA
"Нескончаемые аплодисменты для всех медицинских работников и других специалистов, которые работают как настоящие герои", - написал Роберто Карлос в соцсети.
Во всем мире Covid-19 заражены больше 2 миллионов человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14