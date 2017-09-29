Бекхэм скучает по "Милану"

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Бекхэм скучает по "Милану"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о периоде, когда он выступал за итальянский "Милан".

"У меня осталось много прекрасных воспоминаний о моём пребывании в "Милане". Это было особенное время. Клуб, фанаты и весь город приняли меня с распростёртыми объятиями. Мне нравилось играть в Италии и "Милане" - я скучаю по тем временам. Команда напоминала семью. "Милан" - это клуб с большой историей, и ты чувствуешь это каждый раз, когда приходишь на стадион. Мне нравились люди, еда, новые друзья" - цитирует 42-летнего англичанина Football Italia.

Напомним, что "Милан" дважды арендовал Бекхэма в 2009 и 2010 годах. 

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