Бекхэм скучает по "Милану"
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о периоде, когда он выступал за итальянский "Милан".
"У меня осталось много прекрасных воспоминаний о моём пребывании в "Милане". Это было особенное время. Клуб, фанаты и весь город приняли меня с распростёртыми объятиями. Мне нравилось играть в Италии и "Милане" - я скучаю по тем временам. Команда напоминала семью. "Милан" - это клуб с большой историей, и ты чувствуешь это каждый раз, когда приходишь на стадион. Мне нравились люди, еда, новые друзья" - цитирует 42-летнего англичанина Football Italia.
Напомним, что "Милан" дважды арендовал Бекхэма в 2009 и 2010 годах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0