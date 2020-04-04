Бекхэм сменил имидж на карантине
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, который на данный момент является владельцем клуба MLS "Интер Майами", сменил имидж.
44-летний игрок подстригся налысо.
"Просто должен был это сделать", - подписал фото Бекхэм
А еще: "Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом| http://soccernews.ru
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|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
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|О
|1
|Даллас
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
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|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
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|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34