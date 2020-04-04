Бекхэм сменил имидж на карантине

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, который на данный момент является владельцем клуба MLS "Интер Майами", сменил имидж.

44-летний игрок подстригся налысо.

"Просто должен был это сделать", - подписал фото Бекхэм

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