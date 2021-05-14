Бекхэм снимется в специальном выпуске сериала "Друзья"
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм примет участие в съёмках сериала.
В скором времени появится специальный выпуск "Друзей", и 46-летний спортсмен будет приглашённой звездой в проекте.
Для Бекхэма эта роль станет не первой в кино. Ранее он снимался в таких фильмах, как "Меч короля Артура", "Агенты А.Н.К.Л." и "Гол".
Англичанин завершил карьеру в 2013 году. Сейчас он является совладельцем клуба МЛС "Интер Майами".
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|О
|1
|Нью-Йорк РБ
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|34
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|Филадельфия Юнион
|34
|42
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|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
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|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
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|34
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|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
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|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|7
|Portland Timbers
|34
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|Whitecaps
|34
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|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|34
|34