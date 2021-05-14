Бекхэм снимется в специальном выпуске сериала "Друзья"

Фото инстаграм Дэвида Бекхэма

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм примет участие в съёмках сериала.

В скором времени появится специальный выпуск "Друзей", и 46-летний спортсмен будет приглашённой звездой в проекте.

Для Бекхэма эта роль станет не первой в кино. Ранее он снимался в таких фильмах, как "Меч короля Артура", "Агенты А.Н.К.Л." и "Гол".

Англичанин завершил карьеру в 2013 году. Сейчас он является совладельцем клуба МЛС "Интер Майами".

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