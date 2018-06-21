Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм спрогнозировал финалистов Чемпионата Мира в России.

"Я думаю, что в финале встретятся Аргентина и Англия. При этом я уверен, что Англия выиграет турнир. Но мой прогноз основан исключительно на том, что я предвзят в этом вопросе и являюсь страстным болельщиком сборной своей страны", - приводит слова бывшего футболиста RMC Sport.

Напомним, тренер сборной Англии получил травму перед игрой с Панамой. | soccernews.ru