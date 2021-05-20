Бекхэм введен в Зал славы АПЛ

Фото: инстаграм Бекхэма/Автор неизвестен

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм стал восьмым членом Зала славы АПЛ.

Дэвид играл за "МЮ" с 1993 по 2003 год. За 265 матчей в футболке "красных дьяволов" англичанин забил 62 гола и отдал 80 голевых передач. Бекхэм 6 раз выигрывал титул чемпиона Англии.

Напомним, что до этого в Зал славы АПЛ вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джерард.

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