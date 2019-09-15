Бекхэм выразил желание сыграть за "Тоттенхэм"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что хотел бы сыграть за "Тоттенхэм" на новой арене. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.



"Важно превратить наш новый стадион в крепость. Пока мы провели немного игр. Это только начало. Пока этот стадион ощущается для нас как новый.



Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Он сказал, что хотел бы сейчас играть за нашу команду, так как стадион прекрасен", - сказал Почеттино.

Напомним, 44-летний Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.

"Тоттенхэм" вчера, 14 сентября, разгромил "Кристал Пэлас" в рамках 5-го тура АПЛ.

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