Бекхэм выразил желание сыграть за "Тоттенхэм"
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что хотел бы сыграть за "Тоттенхэм" на новой арене. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.
"Важно превратить наш новый стадион в крепость. Пока мы провели немного игр. Это только начало. Пока этот стадион ощущается для нас как новый.
Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Он сказал, что хотел бы сейчас играть за нашу команду, так как стадион прекрасен", - сказал Почеттино.
Напомним, 44-летний Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.
"Тоттенхэм" вчера, 14 сентября, разгромил "Кристал Пэлас" в рамках 5-го тура АПЛ.
Не пропустите: Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней
-
Де Йонг ярко высказался о Фати
-
Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара
-
Быстров раскритиковал Кононова после поражения "Спартака"
-
Бекхэм выразил желание сыграть за "Тоттенхэм"
-
Фати - самый молодой автор гола и передачи в одном матче чемпионата Испании
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
"Барселона" - "Валенсия" - 5:2, "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Интер" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Манчестер Юнайтед" попробует подписать Крооса
-
"Барселона" готова продать Умтити
-
ПСВ отгрузил пять голов "Витессу" Слуцкого, "Аякс" разгромил "Херенвен"
-
"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры
-
"Интер" минимально переиграл "Удинезе"
-
"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"
-
2
Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"
-
"Бордо" одолел "Метц" и другие результаты 5-го тура Лиги 1
-
"Наполи" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Неймар отреагировал на свист и оскорбления фанатов
-
"Локомотив" теряет второго Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1