Бэкхэм заявил, что хотел бы возглавить сборную Англии

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что мечтает работать в национальной команде. Однако никаких тренерских курсов он пока не собирается проходить.

"Если бы у меня была возможность возглавить сборную Англии, я бы, конечно, воспользовался ею. Я страстный англичанин и очень хорошо отношусь к национальной команде. Это работа мечты", - сказал Бэкхэм.

44-летний футболист выступал в сборной Англии с 1996 по 2009 год. Он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков.

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