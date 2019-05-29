Бекхэм зовёт Де Росси в свой клуб

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Бекхэм зовёт Де Росси в свой клуб

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм хочет видеть экс-капитана "Ромы" Даниэле Де Росси в своей команде, сообщает AS.

Напомним, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Милана" является владельцем "Интер Майами", который готовится к дебютному сезону в МЛС.

35-летний итальянец стал одной из главных трансферных целей американского клуба.

Напомним, что через месяц Де Росси, который всю карьеру провёл в "Роме", получит статус свободного агента.

Не пропустите: Де Росси написал прощальное письмо по случаю ухода из "Ромы". | http://soccernews.ru
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