Бекхэм зовёт Де Росси в свой клуб

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм хочет видеть экс-капитана "Ромы" Даниэле Де Росси в своей команде, сообщает AS.

Напомним, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Милана" является владельцем "Интер Майами", который готовится к дебютному сезону в МЛС.

35-летний итальянец стал одной из главных трансферных целей американского клуба.

Напомним, что через месяц Де Росси, который всю карьеру провёл в "Роме", получит статус свободного агента.

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