Бекхэм зовёт Икарди в свой клуб

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Бекхэм зовёт Икарди в свой клуб

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди получил предложение из МЛС, сообщает информагентство Télam.

Согласно данным источника, видеть звёздного аргентинца в своём клубе хочет владелец "Интер Майами" Девид Бекхэм.

Ожидается, что 26-летний футболист этим летом сменит команду. Ранее им интересовались "Ювентус" и "Наполи".

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

Не пропустите: Икарди вместо переговоров с "Интером" улетел на отдых. | http://soccernews.ru
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