Бекхэма красиво разыграли со статуей в его честь

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Бекхэма красиво разыграли со статуей в его честь

Телеведущий американского шоу "The Late Late Show" Джеймс Корден потролил экс-полузащитника сборной Англии и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвида Бекхэма со статуей в его честь.

За несколько дней до торжественного открытия статуи перед стадионом "Лос-Анджелес Гэлакси" Бекхэм приехал в город, чтобы утвердить памятник. Но Корден заменил статую на более уродливую копию и разыграл бывшего игрока. 

Сначала загримированный Корден подготовки для англичанина видеонарезку лучших эпизодов из его игры, которая якобы должна была демонстрироваться при открытии статуи. К удивлению Бекхэма, в ролике оказались не только красивые голы и передачи, но также предупреждения и удаления.

После этого Бекхэму показали статую, которая привела его в шок: "Только посмотрите на глаза и подбородок, моя задница, она же совсем не такая. Только волосы похожи. Это нельзя ставить возле стадиона, приедут мои родители, жена. Хорошо, что мои дети не увидят ее, иначе они бы заплакали. Это позорище".

В этот момент погрузчик пытался увезти статую, но та упала на пол и разбилась. Произошедшее стало одновременно шоком и облегчением для Бекхэма. После этого в помещении появился Корден без грима и Бекхэм понял, что стал жертвой розыгрыша.

Не пропустите: В США торжественно открыли статую в честь Бекхэма. | http://soccernews.ru

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