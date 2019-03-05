Беккенбауэр назвал сильнейшую команду Европы
Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр назвал сильнейшую команду Европы на сегодняшний день.
"Сейчас я не вижу в Европе команд, которые были бы на голову сильнее остальных. "Барселона" с Месси сейчас номер один, но без аргентинца они - обычная команда. "Реал" по-прежнему не может оправиться после ухода Роналду. "Манчестер Сити" не впечатлил меня в матче с "Шальке". Ещё ПСЖ с Неймаром - кандидаты на победу в Лиге Чемпионов, но фаворитами я их не считаю", - приводит слова Беккенбауэра Bild.
Напомним, что сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии "Барселона" играет с "Лионом", "Реал" - с "Аяксом", "Манчестер Сити" - с "Шальке", а ПСЖ - с "Манчестер Юнайтед".
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|6
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|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
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|Группа C
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|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
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|6
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|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
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|11
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|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
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|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
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|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
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|0
|Группа F
|М
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|1
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|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
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|Группа G
|М
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|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
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|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
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|6
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