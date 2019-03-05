Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр назвал сильнейшую команду Европы на сегодняшний день.

"Сейчас я не вижу в Европе команд, которые были бы на голову сильнее остальных. "Барселона" с Месси сейчас номер один, но без аргентинца они - обычная команда. "Реал" по-прежнему не может оправиться после ухода Роналду. "Манчестер Сити" не впечатлил меня в матче с "Шальке". Ещё ПСЖ с Неймаром - кандидаты на победу в Лиге Чемпионов, но фаворитами я их не считаю", - приводит слова Беккенбауэра Bild.

Напомним, что сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии "Барселона" играет с "Лионом", "Реал" - с "Аяксом", "Манчестер Сити" - с "Шальке", а ПСЖ - с "Манчестер Юнайтед".

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