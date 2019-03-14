Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"
Бывший президент "Баварии" Франц Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе мюнхенской команды.
"Было бы невероятно видеть Клоппа на тренерском мостике "Баварии". Он смог бы научить немцев играть в быстрый футбол", - цитирует Беккенбауэра Sky Sports.
Сейчас "Баварию" возглавляет Нико Ковач. Под его руководством "ротен" вылетели из Лиги Чемпионов как раз от "Ливерпуля", который тренирует Клопп.
Контракт немецкого специалиста с мерсисайдским клубом рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Нойер сыграл 100-й матч в ЛЧ, только пять вратарей провели больше игр в турнире. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Роналду и Месси поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле
-
Пике: "Я могу заменить Суареса в нападении"
-
Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Месси поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Анчелотти оценил игру Роналду в матче с "Атлетико"
-
Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ
-
1
Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%
-
СМИ узнали характер травмы Усмана Дембеле
-
"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с основным игроком
-
Садио Мане установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
2
Месси высказался о победе над "Лионом" в Лиге Чемпионов
-
Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы
-
Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро
-
Нойер сыграл 100-й матч в ЛЧ, только пять вратарей провели больше игр в турнире
-
6
Президент "Лиона" раскритиковал работу системы VAR в матче с "Барселоной"
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Впервые с 2008 года "Реал" и "Бавария" одновременно не пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14