Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"

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Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"

Бывший президент "Баварии" Франц Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе мюнхенской команды.

"Было бы невероятно видеть Клоппа на тренерском мостике "Баварии". Он смог бы научить немцев играть в быстрый футбол", - цитирует Беккенбауэра Sky Sports.

Сейчас "Баварию" возглавляет Нико Ковач. Под его руководством "ротен" вылетели из Лиги Чемпионов как раз от "Ливерпуля", который тренирует Клопп.

Контракт немецкого специалиста с мерсисайдским клубом рассчитан до 2022 года.

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