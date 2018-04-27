Беккенбауэр считает, что у "Баварии" появился комплекс по отношению к "Реалу"



Президент "Баварии" Франц Беккенбауэр прокомментировал поражение команды от "Реала" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Боюсь, что у нас сформировался настоящий комплекс по отношению к "Реалу". Еще никогда "Баварию" не было так легко обыграть. Мы не выглядели выдающейся командой", - цитирует Беккенбауэра T-Online.

Стоит отметить, что "Бавария" проиграла "Реалу" в шесть последних матчах между клубами.

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