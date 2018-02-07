Beko заплатит "Барселоне" 57 миллионов евро за три года

"Барселона" продлила спонсорский контракт с компанией Beko, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб получит от компании 57 миллионов евро в течение трех лет.

Логотип спонсора будет размещаться на лицевой стороне тренировочной формы. Ранее лого Beko размещался на рукавах основной формы и на спинах тренировочной экипировки.

Турецкая компания Beko является производителем крупной бытовой техники.

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