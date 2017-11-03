Бекрлускони: "Я был вынужден продать "Милан"

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Бекрлускони: "Я был вынужден продать "Милан"

Экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони рассказал о причинах продажи клуба.

"Продажа "Милана" причинила мне большую боль, но все просто не могло продолжаться. С момента моего прихода в футбол в клубах стали править нефтяные деньги, а сам спорт превратился в монополию. Наша семья не могла позволить себе такие траты. Я был вынужден продать "Милан". В последнее время я не был на стадионе, смотрю игры "Милана" по телевизору, и мне больно" - приводит слова Берлускони Football Italia.

Ранее Берлускони высказался о работе нынешнего руководства "Милана". | http://soccernews.ru

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