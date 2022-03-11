Бьель из "Копенгагена" признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
Полузащитник "Копенгагена" Пеп Бьель стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге Конференций.
25-летний испанец опередил Луиса Синистерру ("Фейеноорд"), Аркадиуша Милика ("Марсель") и Руя Патрисиу ("Рома").
Напомним, что Бьель забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в игре с ПСВ (4:4).
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|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
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|4
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|Парма
|4
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|4
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|4
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|Днепр Днепропетровск
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|4
|7
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|Клуб Брюгге
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|Утрехт
|4
|0
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|О
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|4
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|2
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|4
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
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|0
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|М
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|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
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|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
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|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
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|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
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|9
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|Севилья
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|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
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