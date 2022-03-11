Бьель из "Копенгагена" признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций

Фото твиттер "Копенгагена"

Полузащитник "Копенгагена" Пеп Бьель стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге Конференций.

25-летний испанец опередил Луиса Синистерру ("Фейеноорд"), Аркадиуша Милика ("Марсель") и Руя Патрисиу ("Рома").

Напомним, что Бьель забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в игре с ПСВ (4:4).

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