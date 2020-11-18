Беларусь и Казахстан проиграли свои матчи в Лиге Наций

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Беларусь и Казахстан проиграли свои матчи в Лиге Наций

В заключительном туре Лиги Наций Беларусь проиграла Албании, а Казахстан уступил Литве.

Таким образом, Албания финишировала в группе на первом месте и вышла в дивизион B. Казахстан занял последнее место и сыграет в плей-офф на вылет в дивизион D.

Лига С группа 4

Казахстан - Литва 1:2

Голы: Аймбетов, 38 - 1:0, Воробьев, 40 - 1:1, Новиковас, 90 - 1:2

Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Алип (Хижниченко, 87), Марочкин, Тагыберген, Досмагамбетов (Мирошниченко, 69), Абикен, Вороговский, Куат, Щеткин, Аймбетов (Жангылышбай, 69).

Литва: Шведкаускас, Миколюнас, Вайткунас (Гашпуйтис, 46), Гирдвайнис, Воробьев, Бенета, Сливка (Казлаускас, 76), Шимкус, Сиргедас (Элешюс, 67), Лаукжямис (Петравичюс, 84), Новиковас.

Удаление: Куат (50).


Албания - Беларусь 3:2

Голы: Цикалеши, 19 - 1:0, Цикалеши (пен), 27 - 2:0, Скавыш, 35 - 2:1, Манай, 44 - 3:1, Эбонг, 80 - 3:2

Албания: Бериша, Мемола, Гимшити, Исмайли, Дока, Мемушай (Селяхи, 64), Гьясула, Лячи (Рамадани, 90), Весели, Манай (Узуни, 71), Цикалеши (Баляй, 64).

Беларусь: Хаткевич, Поляков, Сачивко, Бордачев (Печенин, 46), Яблонский (Кендыш, 63), Юзепчук, Маевский (Антилевский, 77), Эбонг, Стасевич, Скавыш (Климович, 86), Лисакович (Лаптев, 77).

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