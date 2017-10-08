Беларусь – Нидерланды - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе между сборными Беларуси и Нидерландов.

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