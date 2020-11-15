Беларусь обыграла Литву, Албания была сильнее Казахстана и другие итоги матчей Лиги наций
Беларусь обыграла Литву в матче 5-го тура Лиги наций. В параллельной игре Албания была сильнее Казахстана, а Армения на выезде обыграла Грузию.
Албания - Казахстан - 3:1 (2:1)
Голы: Чикалеши, 16 - 1:0, Исмайли, 23 - 2:0, Абикен, 25 - 2:1, Манай, 63 (с пенальти) - 3:1.
Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемушай (Селахи, 87), Абраши, Каллаку (Гьясула, 53), Чикалеши (Балай, 86), Манай (Шефери, 86), Узуни (Дока, 68).
Казахстан: Покатилов, Суюмбаев (Быстров, 71), Бейсебеков, Марочкин, Абикен (Тагыберген, 46), Керимжанов (Федин, 46), Куат (Дарабаев, 87), Вороговский, Алип, Щеткин, Аймбетов (Хижниченко, 71).
Беларусь - Литва - 2:0 (2:0)
Голы: Яблонский, 5 - 1:0, Эбонг, 20 - 2:0.
Беларусь: Хаткевич, Бордачев, Сачивко, Поляков, Стасевич (Антилевский, 82), Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг, Юзепчук, Скавыш (Климович, 81), Лисакович (Бахар, 72).
Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 46), Гашпуйтис, Сливка, Казлаускас (Велюлис, 55), Элиошюс (Сиргедас, 56), Уткус (Романовский, 76), Новиков (Петравичюс, 82).
Грузия - Армения - 1:2 (0:1)
Голы: Казарян, 33 - 0:1, Казаишвили, 65 (с пенальти) - 1:1, Адамян, 86 - 1:2.
Грузия: Макаридзе, Григалава, Наваловский, Хочолава, Канкава, Джигаури, Абурджания (Квеквескири, 80), Гвилия (Папунашвили, 80), Давиташвили (Казаишвили, 56), Э.Лобжанидзе (Качарава, 68), С.Лобжанидзе (Микелтадзе, 80).
Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян (С.Григорян, 69), Чалишир, Казарян (Корян, 77), Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 77), Адамян (Т.Восканян, 89), Карапетян (Бичахчян, 77).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18