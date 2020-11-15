Беларусь обыграла Литву, Албания была сильнее Казахстана и другие итоги матчей Лиги наций

Беларусь обыграла Литву в матче 5-го тура Лиги наций. В параллельной игре Албания была сильнее Казахстана, а Армения на выезде обыграла Грузию.

Албания - Казахстан - 3:1 (2:1)

Голы: Чикалеши, 16 - 1:0, Исмайли, 23 - 2:0, Абикен, 25 - 2:1, Манай, 63 (с пенальти) - 3:1.

Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемушай (Селахи, 87), Абраши, Каллаку (Гьясула, 53), Чикалеши (Балай, 86), Манай (Шефери, 86), Узуни (Дока, 68).

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев (Быстров, 71), Бейсебеков, Марочкин, Абикен (Тагыберген, 46), Керимжанов (Федин, 46), Куат (Дарабаев, 87), Вороговский, Алип, Щеткин, Аймбетов (Хижниченко, 71).

Беларусь - Литва - 2:0 (2:0)

Голы: Яблонский, 5 - 1:0, Эбонг, 20 - 2:0.

Беларусь: Хаткевич, Бордачев, Сачивко, Поляков, Стасевич (Антилевский, 82), Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг, Юзепчук, Скавыш (Климович, 81), Лисакович (Бахар, 72).

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Лаукжемис, 46), Гашпуйтис, Сливка, Казлаускас (Велюлис, 55), Элиошюс (Сиргедас, 56), Уткус (Романовский, 76), Новиков (Петравичюс, 82).

Грузия - Армения - 1:2 (0:1)

Голы: Казарян, 33 - 0:1, Казаишвили, 65 (с пенальти) - 1:1, Адамян, 86 - 1:2.

Грузия: Макаридзе, Григалава, Наваловский, Хочолава, Канкава, Джигаури, Абурджания (Квеквескири, 80), Гвилия (Папунашвили, 80), Давиташвили (Казаишвили, 56), Э.Лобжанидзе (Качарава, 68), С.Лобжанидзе (Микелтадзе, 80).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, А.Оганесян (С.Григорян, 69), Чалишир, Казарян (Корян, 77), Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 77), Адамян (Т.Восканян, 89), Карапетян (Бичахчян, 77).

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