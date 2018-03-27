Беларусь обыграла Словению

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Беларусь обыграла СловениюСегодня в товарищеском матче сборная Беларуси обыграла национальную команду Словении.

Словения - Беларусь - 0:2

Гол: Скавыш, 36 - 0:1, Сарока, 90+4 - 0:2.

Словения: Белец, Милец, Митрович, Цесар (Крайнц, 6), Йокич, Кампль (Цмигодж, 69), Крхин, Куртич, Бирса (Безяк, 65), Иличич (Зайч, 47), Берич.

Беларусь: Горбунов, Шитов, Политевич, Сиваков, Веретило (Володько, 77), Кендиш, Маевский (Драгун, 46), Ковалев (Сарока, 69), Брессан (Кисляк, 75), Нехайчик (Стасевич, 46), Скавыш (Матвейчик, 81).

Напомним, ранее сборная России уступила французам. | soccernews.ru

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