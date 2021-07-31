Беларусь проведет свои матчи отбора ЧМ-2022 в Казани

Фото: сайт "Рубина"

Сборная Беларуси сыграет домашние сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 в России.

Как сообщает сайт УЕФА, игры против Уэльса и Бельгии, которые запланированы на 5 и 8 сентября, пройдут на стадионе "Центральный" в Казани.

Напомним, что УЕФА запретил проведение игр в Беларуси, если туда нет прямого рейса из страны, с которой сыграет команда. Эти санкции связаны с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. После посадки самолета с журналистом Европа отменила все рейсы в Беларусь.

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