Беларусь проведет свои матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
Фото: сайт "Рубина"
Сборная Беларуси сыграет домашние сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 в России.
Как сообщает сайт УЕФА, игры против Уэльса и Бельгии, которые запланированы на 5 и 8 сентября, пройдут на стадионе "Центральный" в Казани.
Напомним, что УЕФА запретил проведение игр в Беларуси, если туда нет прямого рейса из страны, с которой сыграет команда. Эти санкции связаны с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. После посадки самолета с журналистом Европа отменила все рейсы в Беларусь.
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|9
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|5
|Группа B
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|О
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|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
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|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
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|15
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|Норвегия
|10
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|21
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|10
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|4
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|10
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|5
|6
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|10
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|Группа E
|М
|О
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|Польша
|10
|25
|2
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|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
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|10
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|5
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|10
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