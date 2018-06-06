Беларусь разошлась миром с Венгрией, Норвегия обыграла Панаму

Сегодня в товарищеских матчах сборная Беларуси сыграла вничью с Венгрией, а Норвегия обыграла Панаму.

Беларусь - Венгрия - 1:1

Голы: Сарока, 25 - 1:0, Р. Варга, 26 - 1:1.

Беларусь: Горбунов, Шитов, Сиваков, Поляков, Володько, Маевски, Драгун, Савицкий (Ковалев, 71), Кисляк (Карницкий, 62), Стасевич (Скавыш, 82), Сарока (Лаптев, 71).

Венгрия: Гуляси, Шабо, Винисиус, Кадар, Ловренович, Кляйнхаслер (Ж. Варга, 78), Наги (Вадош, 46), Элек Паткаи, (70), Р. Варга, Салаи (Беде, 65), Джуджак (Саллаи, 65).

Норвегия - Панама - 1:0

Гол: Кинг, 4 - 1:0.

Норвегия: Грютебуст (Нюланд, 46), Линнес, Региниуссен, Айер, Мелинг, Йохансен (Сельнэс, 77), Хенриксен, Берг (Мидтшо, 46), Фоссум (Захид, 89), Кинг (Камара, 46), Йонсен (Сорлот, 60).

Панама: Пенедо, Мачадо (Мурильо, 46), Р. Торрес (Каммингс, 58), Эскобар, Дэвис, Барченаш (Г. Торрес, 46), Годой, Гомес (Пиментель, 79), Родригес (Кинтеро, 46), Купер, Перес (Диас, 58).

Напомним, ранее Чехия обыграла Нигерию. | soccernews.ru