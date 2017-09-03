Беларусь – Швеция - 0:4, Фарерские острова – Андорра - 1:0 (обзоры)

Теги швециябеларусьфарерские островаандорра

Беларусь – Швеция - 0:4, Фарерские острова – Андорра - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Видео: Беларусь – Швеция - 0:4.

Видео: Фарерские острова – Андорра - 1:0.

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