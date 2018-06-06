Беларусь - Венгрия - 1:1, Норвегия - Панама - 1:0 (обзоры)

Теги беларусьвенгрияпанаманорвегия

Беларусь - Венгрия - 1:1, Норвегия - Панама - 1:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых Беларусь и Венгрия сыграли вничью, а Норвегия обыграла Панаму.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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