"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)

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"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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4 Брага 20 43
5 Рио Аве 20 33
6 Маритиму 19 29
7 Дешпортиво Чавес 19 26
8 Витория Гимарайнш 19 26
9 Боавишта 19 24
10 КД Тондела 20 22
11 Портимоненсе 20 21
12 Белененсиш 20 21
13 Пасуш де Феррейра 20 21
14 Фейренсе 20 20
15 Морейренсе ФК 20 16
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