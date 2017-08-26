"Белененсеш" и "Витория Сетубал" разошлись миром

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"Белененсеш" и "Витория Сетубал" разошлись миром

В рамках четвёртого тура чемпионата Португалии "Белененсеш" дома поделил очки с "Виторией Сетубал".

"Белененсеш" – "Витория Сетубал" - 1:1

Голы: Гонсалу Пасиенсия, 20 (автогол) - 1:0, Нуну Пинту, 81 - 1:1.

"Белененсеш": Муриэл, Сассо, Анен, Жералдеш, Гонсалу Силва, Шаби (Перссон, 71), Танджигора, Рони (Балогун, 59), Йебда (Эрнандес, 83), Виана, Мауридес.

"Витория Сетубал": Педру Тригейра, Фернандеш, Педру Пинту, Нуну Пинту, Подставски, Амарал, Жоау Тейшейра (да Силва, 71), Жоау Кошта, Иссоко, Барбоза (Рафинья, 62), Гонсалу Пасиенсия (Вашку Кошта, 71).

Удаление: Сассо (90).

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