"Белененсеш" и "Витория Сетубал" разошлись миром
В рамках четвёртого тура чемпионата Португалии "Белененсеш" дома поделил очки с "Виторией Сетубал".
"Белененсеш" – "Витория Сетубал" - 1:1
Голы: Гонсалу Пасиенсия, 20 (автогол) - 1:0, Нуну Пинту, 81 - 1:1.
"Белененсеш": Муриэл, Сассо, Анен, Жералдеш, Гонсалу Силва, Шаби (Перссон, 71), Танджигора, Рони (Балогун, 59), Йебда (Эрнандес, 83), Виана, Мауридес.
"Витория Сетубал": Педру Тригейра, Фернандеш, Педру Пинту, Нуну Пинту, Подставски, Амарал, Жоау Тейшейра (да Силва, 71), Жоау Кошта, Иссоко, Барбоза (Рафинья, 62), Гонсалу Пасиенсия (Вашку Кошта, 71).
Удаление: Сассо (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21