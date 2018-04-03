"Белененсеш" – "Порту" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Порту".
Не пропустите: "Порту" неожиданно проиграл "Белененсешу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Дель Пьеро оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"
-
"Краснодар" подтвердил назначение Мусаева
-
Слуцкий не верит в бойкот сборной Англии ЧМ-2018
-
Кокорин ответил Дзюбе, пообещавшему заплатить за возможность сыграть с "Зенитом"
-
Монтелла огласил заявку на матч с "Баварией"
-
Дентиньо может покинуть "Шахтёр"
-
Билья пропустит миланское дерби
-
"Валенсия" продлила Торреса
-
Газзаев выступил за расширение РФПЛ
-
Российский арбитр Карасёв обслужит четвертьфинальный матч Лиги Европы
-
Наингголан готов сыграть с "Барселоной"
-
Гаджиев предложил реформу РФПЛ
-
Ибрагимовичу могут запретить сыграть на ЧМ-2018
-
Гюндоган: "Гвардиола - один из лучших тренеров в мире, он одержимый в хорошем смысле слова"
-
Основной игрок "Ливерпуля" пропустит остаток сезона
-
Слуцкий рассказал, когда возглавит "Челси"
-
"Милан" может приобрести голландского форварда
-
Капелло оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
"Рубин" перевел своего футболиста на работу в отдел кадров
-
Английские гранды хотят купить защитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|28
|71
|2
|Порту
|28
|70
|3
|Спортинг Лиссабон
|28
|65
|4
|Брага
|28
|64
|5
|Рио Аве
|28
|43
|6
|Маритиму
|28
|42
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|28
|36
|9
|Портимоненсе
|28
|34
|10
|Витория Гимарайнш
|28
|33
|11
|Белененсиш
|28
|32
|12
|КД Тондела
|28
|30
|13
|Витория Сетубал
|28
|28
|14
|Пасуш де Феррейра
|28
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|28
|23
|18
|Эшторил
|28
|22