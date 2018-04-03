"Белененсеш" – "Порту" - 2:0 (обзор)

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"Белененсеш" – "Порту" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Португалии между "Белененсешем" и "Порту".

Не пропустите: "Порту" неожиданно проиграл "Белененсешу". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 28 71
2 Порту 28 70
3 Спортинг Лиссабон 28 65
4 Брага 28 64
5 Рио Аве 28 43
6 Маритиму 28 42
7 Боавишта 28 37
8 Дешпортиво Чавес 28 36
9 Портимоненсе 28 34
10 Витория Гимарайнш 28 33
11 Белененсиш 28 32
12 КД Тондела 28 30
13 Витория Сетубал 28 28
14 Пасуш де Феррейра 28 28
15 Дешпортиво Авеш 28 25
16 Морейренсе ФК 28 25
17 Фейренсе 28 23
18 Эшторил 28 22
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