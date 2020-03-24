Беленов: "Даже Месси без нужного агента никогда не попал бы в российский топ-клуб"

1 Теги уфаалександр беленов

Беленов: "Даже Месси без нужного агента никогда не попал бы в российский топ-клуб"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал, почему ему так и не удалось перейти в один из топ-клубов РПЛ.

"Чтобы попасть в российский топ-клуб, ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определённый человек или хотя бы не приближённый к ним, ты никогда не попадёшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение. Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всё не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещё больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека.

Плюс мне же надо играть, башка должна быть забита не только переходом. Я могу облажаться две-три игры, и всё. Хорошо, когда у тебя есть хороший агент, который не пытается на тебе срубить бабла, а помогает тебе сделать карьеру. Тогда люди попадают в хорошие команды, уезжают в Европу. Ни про одного своего агента я так сказать не могу. На определённом этапе мне помогали, потому что на мне можно было что-то срубить. А когда мне нужна была помощь, никого рядом не было. Лет пять назад один агент просто взял мои бабки и пропал. Попросил деньги типа взаймы и исчез. Это известный человек, до сих пор выступает в СМИ. Фамилия? Скажу, когда закончу с футболом", - заявил Беленов.

В течение карьеры 33-летний голкипер выступал за "Салют", московский "Спартак" (1 матч), "Кубань", "Анжи" и "Уфу".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да он бы в любом случае не попал ... Слишком короток ... Метр с кепкой...

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