Беленов: "Даже Месси без нужного агента никогда не попал бы в российский топ-клуб"
Вратарь "Уфы" Александр Беленов рассказал, почему ему так и не удалось перейти в один из топ-клубов РПЛ.
"Чтобы попасть в российский топ-клуб, ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определённый человек или хотя бы не приближённый к ним, ты никогда не попадёшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение. Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всё не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещё больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека.
Плюс мне же надо играть, башка должна быть забита не только переходом. Я могу облажаться две-три игры, и всё. Хорошо, когда у тебя есть хороший агент, который не пытается на тебе срубить бабла, а помогает тебе сделать карьеру. Тогда люди попадают в хорошие команды, уезжают в Европу. Ни про одного своего агента я так сказать не могу. На определённом этапе мне помогали, потому что на мне можно было что-то срубить. А когда мне нужна была помощь, никого рядом не было. Лет пять назад один агент просто взял мои бабки и пропал. Попросил деньги типа взаймы и исчез. Это известный человек, до сих пор выступает в СМИ. Фамилия? Скажу, когда закончу с футболом", - заявил Беленов.
В течение карьеры 33-летний голкипер выступал за "Салют", московский "Спартак" (1 матч), "Кубань", "Анжи" и "Уфу".
Не пропустите: Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса
-
"Бавария" нацелилась на тер Штегена
-
"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Игало
-
Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани
-
"Челси" собирается переманить лидера "Вест Хэма"
-
Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте
-
Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию
-
РПЛ назвала лучшего тренера марта
-
Осталась только Беларусь! Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
-
Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте
-
1
Беленов: "Даже Месси без нужного агента никогда не попал бы в российский топ-клуб"
-
Бышовец: "Для отдельных клубов РПЛ еврокубки - это стремление к позору"
-
Мальдини сделал прогноз по поводу своего выздоровления от коронавируса
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Правозащитная организация FARE отреагировала на коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"
-
Врач сборной России назвал примерные сроки разрешения коронавирусного кризиса
-
Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома
-
Семак озвучил "Зениту" финансовые требования по новому контракту
-
Главные новости дня: 23 марта
-
Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20