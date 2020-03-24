Беленов - о Кокорине: "Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?"
Вратарь "Уфы" Александр Беленов считает несправедливым наказание для форварда "Сочи" Александра Кокорина, который почти год провёл в тюрьме за участие в двух драках в центре Москвы.
"Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жесткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть? Вот ты дрался на улице? Или в школе? В школе - это малолетка, тоже тюрьма. Махать кулаками можно по-разному, правильно? Кто-то больше, кто-то меньше.
Ты кого-нибудь ударил, а у него синяк. Родители пойдут и напишут заявление. Во взрослом возрасте у меня тоже бывало такое. Идёшь с женой, и до вас докапываются пять наркоманов - ты не постоишь за жену? Так тебя затопчут, разденут и заберут всё, что есть. У меня такое бывало в Белгороде. Такое в каждом городе есть", - сказал Беленов.
Напомним, что Кокорин пробыл за решёткой с октября 2018 по сентябрь 2019 года - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.
Не пропустите: Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
-
Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
-
Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
-
Лоренсо Санс умер от коронавируса! В конце 90-ых он привел в "Реал" звезд, выиграл Лигу Чемпионов и вернул "сливочных" в когорту "экстра-топов"
Лента новостей
-
Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса
-
Дмитрий Комбаров: "Очень хочется попробовать себя в роли тренера"
-
1
Экс-игрок "Тамбова" Бенито: "Шахтёр" и киевское "Динамо" сильнее лучших российских команд"
-
"Локомотив" объявил об уходе команды на карантин
-
"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус
-
Кокорин прокомментировал признание себя лучшим игроком РПЛ в марте
-
Жоау Мариу: "На первый взгляд кажется, что люди в России злые"
-
Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"
-
У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус
-
Агент тренера "Олимпиакоса" Мартинша подтвердил интерес со стороны клубов РПЛ
-
Беленов - о Кокорине: "Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?"
-
Жоау Мариу мечтает поиграть в испанской Примере
-
"Рубин" объявил результаты тестов на коронавирус в клубе
-
2
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
-
Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
-
Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
-
1
Лоренсо Санс умер от коронавируса! В конце 90-ых он привел в "Реал" звезд, выиграл Лигу Чемпионов и вернул "сливочных" в когорту "экстра-топов"
-
Дмитрий Комбаров предложил свой вариант завершения сезона РПЛ
-
Игроки дортмундской "Боруссии" согласились на 20-процентное понижение зарплаты из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20