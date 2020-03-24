Беленов - о Кокорине: "Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов считает несправедливым наказание для форварда "Сочи" Александра Кокорина, который почти год провёл в тюрьме за участие в двух драках в центре Москвы.

"Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жесткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть? Вот ты дрался на улице? Или в школе? В школе - это малолетка, тоже тюрьма. Махать кулаками можно по-разному, правильно? Кто-то больше, кто-то меньше.

Ты кого-нибудь ударил, а у него синяк. Родители пойдут и напишут заявление. Во взрослом возрасте у меня тоже бывало такое. Идёшь с женой, и до вас докапываются пять наркоманов - ты не постоишь за жену? Так тебя затопчут, разденут и заберут всё, что есть. У меня такое бывало в Белгороде. Такое в каждом городе есть", - сказал Беленов.

Напомним, что Кокорин пробыл за решёткой с октября 2018 по сентябрь 2019 года - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

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