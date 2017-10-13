Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот стал победителем голосования болельщиков, набрав 47,2 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил форварда Сильвестра Игбоуна и полузащитника Дмитрия Стоцкого.

В сентябре Беленов сыграл за "Уфу" три матча, в которых пропустил четыре гола.

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