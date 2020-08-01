Беленов признан лучшим вратарем сезона РПЛ

Стало известно имя лучшего голкипера российской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/20.

Почётного звания удостоился страж ворот "Уфы" Александр Беленов.

33-летний вратарь стал победителем голосования, в котором приняли участие капитаны и тренеры команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала "Матч Премьер" и представители СМИ.

В 26 матчах прошедшего чемпионата Беленов пропустил 17 голов и 13 раз отыграл на ноль.

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