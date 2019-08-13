Беленов рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

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Беленов рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признался, что в 2016 году он мог стать игроком питерского "Зенита".

"Я мог там оказаться и, наверное, не оказался там благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше работал", - сказал Беленов.

Летом 2016 года голкипер перешёл из "Кубани" в "Анжи", а спустя полтора года отправился в "Уфу".

По данным СМИ, "Зенит" вёл переговоры о трансфере Беленова в ноябре 2016 года.

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