Беленов вошел в "клуб Яшина" по числу сухих матчей



Вратарь "Уфы" Александр Беленов провел свой сотый матч в карьере без пропущенных мячей и вошел в клуб Льва Яшина.

Юбилейным для голкипера стал матч 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).

Беленов - 30-й член клуба Яшина. Лидером является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который 312 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

33-летний Беленов в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. Ранее он играл за "Салют", "Спартак", "Кубань" и "Анжи".

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