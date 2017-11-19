Бельерин: "Арсенал" закрыл рты критикам"

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Бельерин: "Арсенал" закрыл рты критикам"

Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал победы своей команды над "Тоттенхэмом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

"Мы хорошо подготовились к игре с "Тоттенхэмом" и показали красивый футбол. Я рад этой победе, мы сумели закрыть рты критикам. Вокруг нашей команды всегда много разговоров, но мы сумели показать, на что способны", - приводит слова Бельерина The Daily Mail.

Благодаря этой победе "Арсенал", который занимает шестое место в Премьер-лиге, сократил отставание от идущего четвертым "Тоттенхэма" до одного очка.

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
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