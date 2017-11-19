Бельерин: "Арсенал" закрыл рты критикам"

Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал победы своей команды над "Тоттенхэмом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

"Мы хорошо подготовились к игре с "Тоттенхэмом" и показали красивый футбол. Я рад этой победе, мы сумели закрыть рты критикам. Вокруг нашей команды всегда много разговоров, но мы сумели показать, на что способны", - приводит слова Бельерина The Daily Mail.

Благодаря этой победе "Арсенал", который занимает шестое место в Премьер-лиге, сократил отставание от идущего четвертым "Тоттенхэма" до одного очка.

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