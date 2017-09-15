Бельерин: "Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команд в Лиге Европы"

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Бельерин: "Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команд в Лиге Европы"Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (3:1).

Футболист считает, что его команда является одним из фаворитов Лиги Европы.

"Это новый турнир для команды, поэтому было важно начать с победы. Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команд в Лиге Европы, мы должны показывать это на поле. После инцидента с болельщиками начали матч немного неуверенно, но все же смогли победить. Я очень доволен", - отметил он. | http://soccernews.ru

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