Бельерин может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Эктора Бельерина/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе "Барселоны" Бельерин может заменить бразильца Эмерсона, который перейдет в "Тоттенхэм". К тому же у Бельерина есть конфликт с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

26-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". За "Арсенал" он выступает с 2013 года, провел за клуб 239 матчей, забил девять голов и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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