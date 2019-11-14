Бельерин может покинуть "Арсенал" и перейти в итальянский клуб

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Бельерин может покинуть "Арсенал" и перейти в итальянский клуб

Альберто Ботинес, агент защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, заявил, что его клиентом интересуется клуб Серии А.

"В данный момент Эктор сосредоточен на возвращении в строй после тяжелой травмы. Он намерен вернуться на свой прежний уровень. Бельерину нравится Италия и один из местных клубов интересуется им. Сейчас я не могу сообщить название клуба. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Ботинеса Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 24-летний Бельерин провел за "Арсенал" семь матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года.

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