Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин высказался после ответного полуфинального матча Лиги Европы против "Атлетико".

"Я очень разочарован. Нам трудно принять этот результат. "Атлетико" почти не пропускает дома. Мы старались забить, но нам было не суждено это сделать. Все в раздевалке были очень опечалены. Мы хотели выйти в финал ради Венгера, у него невероятная карьера" - цитирует Бельерина официальный сайт УЕФА.

Напомним, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер так и не сумел выиграть с командой ни одного евротрофея.

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