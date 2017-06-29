Бельерин намерен уйти из "Арсенала"

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Бельерин намерен уйти из "Арсенала"

Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин решил покинуть клуб, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист надеется вернуться в строй бывший клуб "Барселона", который проявляет к нему интерес.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" оценивает 22-летнего испанца в 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" нашла альтернативу Бельерину в АПЛ. | http://soccernews.ru

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