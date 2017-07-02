Бельерин определился со своим будущим

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Бельерин определился со своим будущимЗащитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин определился со своим будущим, информирует Marca.

По сведениям издания, 22-летний бек принял решение вернуться в каталонскую "Барселону", воспитанником которой он является. В течение ближайших дней футболист намерен встретиться с руководством "канониров", дабы сообщить им о своем желании.

В завершившемся сезоне Бельерин забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Арсенал".

Напомним, Пике не приветствует один из возможных трансферов "Барселоны". | soccernews.ru

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